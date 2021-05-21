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В сети появилось изображение видеокарты Radeon RX 6600 XT

Образец вероятно представляет собой инженерный, либо предсерийный образец
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 На попавшей в сеть фотографии изображена видеокарта, которая не названа напрямую Radeon RX 6600XT, а вместо этого присутствует название Navi 23 XT 8GB. Возникает предположение, что данный экземпляр может быть инженерным образцом от одного из партнеров компании AMD, в данном случае PC Partner Limited. Этикетка подтверждает, что видеокарта оснащена 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6, а также имеет четыре разъема для вывода изображения на дисплей: HDMI и три DisplayPort.

 Как известно, согласно слухам, графический процессор AMD Navi 23XT будет использоваться в будущей модели Radeon RX 6600 XT, которая получит 2048 потоковых процессоров. Новая модель должна иметь тактовую в boost режиме до 2684 МГц и видеопамять со скоростью 16 Гбит/с. Потребляемая мощность видеокарты оценивается в 130 Вт.

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 Ожидается, что новый GPU Navi 23 и видеокарты серии RX 6600 дебютируют во время проведения мероприятия Computex 1 июня. Этот графический процессор будет использоваться как в настольных, так и в мобильных видеокартах.

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amd radeon radeon rx 6600 radeon rx 6600 xt
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