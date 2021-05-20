Лиза Су рассказала о развитии AMD и будущих перспективах компании
Нельзя недооценить то, чего достигла Лиза Су с момента вступления в должность генерального директора AMD в 2014 году: от потери некогда доминирующей позиции Intel как лидера рынка потребительских процессоров до увеличения стоимости компании с 2 миллиардов долларов до 90 миллиардов долларов. Но она говорит, что сейчас не время сидеть сложа руки и восхищаться ее работой.
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Процессоры AMD долгое время считались дешевой альтернативой процессорам Intel, но ситуация начала меняться с запуском серии Ryzen в 2017 году. AMD продолжает сокращать долю рынка своего конкурента, как видно из многочисленных отчетов и списков самых продаваемых процессоров на Amazon и в обзорах Steam. Ожидается, что в этом месяце AMD преодолеет рубеж в 30% по популярности в Steam.
Работа Су не осталась незамеченной. Рост цен на акции AMD на 90% два года назад позволил ей попасть в список «50 человек, которые определили 2019 год» от Bloomberg. В том же году Су стала первой женщиной, которая стала самым высокооплачиваемым генеральным директором компании по версии S&P 500, после того как ее общая сумма вознаграждения достигла 58,5 миллионов долларов.
Иллюстрацией нового финансового влияния AMD стало вчерашнее обнародование плана обратного выкупа акций на сумму 4 миллиарда долларов, первого выкупа акций с 2001 года. Однако Су сказал, что компания не собирается останавливаться на достигнутом. «Без сомнения, легче не станет. Мы находимся на очень конкурентном рынке. У нас большие амбиции по поводу того, что мы хотим делать», - сказал генеральный директор в интервью Bloomberg. .
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Су также обратилась к проблеме глобальной нехватки микрочипов. Хотя проблемы могут продлиться до 2022 года, Лиза Су более оптимистична, называя ситуацию не катастрофой, а всего лишь еще одним примером периодического дисбаланса между спросом и предложением на рынке полупроводников.
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