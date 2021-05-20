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Корейское национальное агентство радиоисследований (RRA) получило информацию от Palit и Leadtek о своих будущих видеокартах. Оба производителя представили GeForce RTX 3080 Ti в RRA в текущем месяце. Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti будут использовать ту же конструкцию платы, что и существующие модели GeForce RTX 3080 на базе печатных плат PG133/132.

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Согласно информации Leadtek, компания выпустит модель под маркой WinFast Hurricane, тогда как Palit, как ожидается, выпустит модель серии Gaming Pro с заводским разгоном.

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Ожидается, что новые модели не будут отличаться от существующих версий GeForce RTX 3080. Обе видеокарты получат системы охлаждения с тремя вентиляторами и займут в системном блоке 2,5 слота расширения. Что касается самих систем охлаждения, то они будут немного отличаться от таковых на большинстве видеокарт серии GeForce RTX 3080. Для снабжения энергией новинок будут использоваться по два восьмиконтактных разъема питания.

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Напомню, что компания NVIDIA собирается анонсировать свою видеокарту GeForce RTX 3080 Ti на мероприятии Computex 31 мая, а продажи должны начаться в начале июня.