Microsoft Teams на Android и iOS получит голосовое прослушивание сообщений и чатов
Очередное обновление Microsoft Teams для Android и iOS принесёт новую функцию. Пользователи могут настроить приложение Microsoft Teams для чтения чатов и сообщений вслух на Android и iOS с помощью Immersive Reader. Microsoft оптимизировала Immersive Reader для поддержки читателей любого возраста. Ранее эта функция была доступна только в веб-приложениях и приложениях для ПК.
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Microsoft Teams использует проверенные методы настройки для чтения вслух сообщений, сообщений чата, заданий и т. д. Важно отметить, что эта функция доступна только для содержимого Microsoft Teams. Это означает, что пользователь не сможет читать файлы PowerPoint или Word вслух из Microsoft Teams или других приложений.
На настольном компьютере пользователи могут даже переключиться на конкретный чат или сообщение. Пока не ясно, будет ли эта функция добавлена в мобильную версию Microsoft Teams.
Также стоит отметить, что Immersive Reader не является чем-то новым для Microsoft. В прошлом году Microsoft Edge также был обновлен инструментами Immersive Reader и Grammer. Они поддерживаются собственным AI-движком компании Microsoft, и нажатие на кнопку чтения вслух в Chromium Edge будет воспроизводить содержимое слово за словом.
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Помимо Immersive Reader, пользователи Microsoft Teams на мобильных устройствах вскоре смогут просматривать все собрания и события дня. Судя по описанию, опубликованному в дорожной карте, похоже, что Microsoft пытается улучшить интерфейс страницы календаря, чтобы помочь пользователям узнавать о своих встречах и событиях дня. Эта функция появится на iOS и Android в июне 2021 года.
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