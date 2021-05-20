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Очередное обновление Microsoft Teams для Android и iOS принесёт новую функцию. Пользователи могут настроить приложение Microsoft Teams для чтения чатов и сообщений вслух на Android и iOS с помощью Immersive Reader. Microsoft оптимизировала Immersive Reader для поддержки читателей любого возраста. Ранее эта функция была доступна только в веб-приложениях и приложениях для ПК.

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Microsoft Teams использует проверенные методы настройки для чтения вслух сообщений, сообщений чата, заданий и т. д. Важно отметить, что эта функция доступна только для содержимого Microsoft Teams. Это означает, что пользователь не сможет читать файлы PowerPoint или Word вслух из Microsoft Teams или других приложений.

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На настольном компьютере пользователи могут даже переключиться на конкретный чат или сообщение. Пока не ясно, будет ли эта функция добавлена в мобильную версию Microsoft Teams.

Также стоит отметить, что Immersive Reader не является чем-то новым для Microsoft. В прошлом году Microsoft Edge также был обновлен инструментами Immersive Reader и Grammer. Они поддерживаются собственным AI-движком компании Microsoft, и нажатие на кнопку чтения вслух в Chromium Edge будет воспроизводить содержимое слово за словом.

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Помимо Immersive Reader, пользователи Microsoft Teams на мобильных устройствах вскоре смогут просматривать все собрания и события дня. Судя по описанию, опубликованному в дорожной карте, похоже, что Microsoft пытается улучшить интерфейс страницы календаря, чтобы помочь пользователям узнавать о своих встречах и событиях дня. Эта функция появится на iOS и Android в июне 2021 года.



