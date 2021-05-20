Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft Teams на Android и iOS получит голосовое прослушивание сообщений и чатов

Теперь приложение становится более похожим на версию для ПК
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3080 - это вещица для очень богатых
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
RX 6900XT - видеокарта для богатых
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Очередное обновление Microsoft Teams для Android и iOS принесёт новую функцию. Пользователи могут настроить приложение Microsoft Teams для чтения чатов и сообщений вслух на Android и iOS с помощью Immersive Reader. Microsoft оптимизировала Immersive Reader для поддержки читателей любого возраста. Ранее эта функция была доступна только в веб-приложениях и приложениях для ПК.

реклама

 Microsoft Teams использует проверенные методы настройки для чтения вслух сообщений, сообщений чата, заданий и т. д. Важно отметить, что эта функция доступна только для содержимого Microsoft Teams. Это означает, что пользователь не сможет читать файлы PowerPoint или Word вслух из Microsoft Teams или других приложений.

анонсы и реклама
RTX 3070 в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
6900XT дешево но в составе компа
Galaxy S21 - цена упала на порядок
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

 На настольном компьютере пользователи могут даже переключиться на конкретный чат или сообщение. Пока не ясно, будет ли эта функция добавлена в мобильную версию Microsoft Teams.

 Также стоит отметить, что Immersive Reader не является чем-то новым для Microsoft. В прошлом году Microsoft Edge также был обновлен инструментами Immersive Reader и Grammer. Они поддерживаются собственным AI-движком компании Microsoft, и нажатие на кнопку чтения вслух в Chromium Edge будет воспроизводить содержимое слово за словом.

реклама

 Помимо Immersive Reader, пользователи Microsoft Teams на мобильных устройствах вскоре смогут просматривать все собрания и события дня. Судя по описанию, опубликованному в дорожной карте, похоже, что Microsoft пытается улучшить интерфейс страницы календаря, чтобы помочь пользователям узнавать о своих встречах и событиях дня. Эта функция появится на iOS и Android в июне 2021 года.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft windows 10 windows windows10 windows 10 microsoft edge microsoft teams
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
14
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ
6
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
7
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
7
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
11
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
62
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
17
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 27
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
9 мая 2021 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

22 смартфона Xiaomi уже получили стабильную версию MIUI 12.5 на Android 11
5
Samsung Galaxy S21+ ощутимо подешевел – сбалансированный флагман 2021 года со скидкой 17%
5
Сбер открыл вакансию для фанатов World of Warcraft
9
Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
193
Графику в новых играх на PlayStation 5 сравнили с мощным ПК – много мыла и экономия ресурсов от TG
33
Илон Маск одним сообщением поднял стоимость криптовалюты Starbase на 4500%
7
Геймер смог пройти GTA V за 9 часов без получения урона
7
Новые криптовалютные запреты в Китае обрушили курс Bitcoin ниже $40 000, а Ethereum ниже $3 000
126
NVIDIA официально представила новую линейку видеокарт GeForce RTX 3000 LHR с защитой от майнеров
48
Видеокарт GeForce RTX 3060 и 3090 не оказалось среди анонсированных NVIDIA версий Lite Hash Rate
7
За неделю количество задействованных HDD в майнинге Chia Coin выросло в два раза
12
Курс биткоина падает. Китай нанес новый удар по криптовалютному рынку
15
Bitcoin подешевел на 13 000 долларов за сутки, Ethereum – почти в два раза
55
По сети ходит ещё одна реалистичная карта GTA 6 с обширным игровым миром
2
Хардфорк EIP-1559 сделает добычу Эфира на видеокартах убыточной из-за снижения комиссии на 50%
49
«Некстгенная» версия Grand Theft Auto V выйдет в ноябре
12
На фоне падения Биткоина и Эфира криптоинвесторы сломали Coinbase и Binance
24
На фоне обвала рынка криптовалют Биткоин обновил 3-месячный минимум, а Chia Coin теряет доходность
9
Криптовалютная компания случайно перевела на кошелёк неизвестного $28 млн в Биткоинах
13
16-ядерный CPU AMD серии Ryzen 5000 степпинга B2 покорит отметку в 5.0 ГГц — данные инсайдера
50

Популярные статьи

Почему производители HDD умалчивают о применяемой в них технологии черепичной магнитной записи (SMR)
70
5 способов избежать перегрева видеокарты при майнинге на игровом компьютере в жару
34
Криптовалюта - цифровое золото или путь к разорению
81
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
14
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ
6
Тестирование видеокарт AMD и nVidia: Обработка изображений Waifu2X и проблемы nVidia
31
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3
5 простых приемов, которые помогли мне продержаться почти год без переустановки Windows 10
3

Сейчас обсуждают

Gonshik
00:45
А если от компа убрать Зистакса, то винда продержится десять лет минимум.
5 простых приемов, которые помогли мне продержаться почти год без переустановки Windows 10
darthvedar
00:44
Не позорился бы такое писать.
5 простых приемов, которые помогли мне продержаться почти год без переустановки Windows 10
Vlad Корсунский
00:35
Чтобы каждому дебилу не отвечать, оставлю здесь.
Илон Маск отреагировал на признание русского хакера во взломе Tesla
Vlad Корсунский
00:34
Илон Маск отреагировал на признание русского хакера во взломе Tesla
Galfordo
00:33
в это донатное гавно нормальные люди не играют
Сбер открыл вакансию для фанатов World of Warcraft
Владимир
00:21
Отыграл на падении 320тизерков при банке в 65. Сча еще подрости успеем. После такой перепродоности будит коррекция, авось еще новый максимум поставим. Хотя тренд уже переломился походу и дальше тока с...
На фоне падения Биткоина и Эфира криптоинвесторы сломали Coinbase и Binance
ChAS
00:20
Ты фото каких годов показываешь? Да было такое, но с ними разобрались и такого уже нет. Да, нет. А на русском марше никто не зигует. На Украине же власть с ними ничего не делает, наоборот кормили со в...
Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
RadeoForce
00:18
"...Про диверсии нам говорит любитель таких игр, как Годфолл или Дерт последний? ... мимо. Только бенч интересен в этих играх "...Нвидия продвигает свой продукт. А АМД промывает мозги..." кому пром...
Тестирование видеокарт AMD и nVidia: Обработка изображений Waifu2X и проблемы nVidia
Renegade1979
00:16
Я не пойму что там у них не так, може чорт побрал? А то и томоса у их Секты ФСБ нема. И еще с Андрея Боголюбского их прокляли, когда тот пограбил женский монастырь и спер вышгородскую иконо Жiдовской ...
Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
omoikane
00:13
Дурачок вы причем совсем, я играю на пк в основном. И все на пк печально с синглами. LoU2 на голову выше и по графике, и по анимации и по деталям/мелочам любой поделки на пк. Даже киберпанк тихо курит...
The Last of Us Part II получила обновление с поддержкой 60 fps для PS5-версии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем