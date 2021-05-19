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На BestBuy в продаже появился компьютер CyberPowerPC Gamer Xtreme стоимостью 750 долларов США. Это явно бюджетная игровая система, но она оснащена новейшими продуктами Intel. Он поставляется не только с процессором Intel Core 11-го поколения, но и с графикой Intel Iris Xe для настольных ПК.

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ПК оснащен процессором Core i5-11400F, который представляет собой 6-ядерную и 12-поточную модель с частотой в режиме ускорения до 4,4 ГГц. Сам по себе этот процессор не имеет встроенной графики, что обозначается буквой «F». Вместо этого этот игровой ПК оснащен дискретной видеокартой Intel Iris Xe с графическим процессором DG1 на базе архитектуры Xe-LP. Этот графический процессор определенно не предназначен для требовательных игр, но обычные онлайн-игры с разрешением 1080p не должны стать проблемой.

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Графическая карта Iris Xe имеет 640 шейдеров в 80 исполнительных модулях. Карта оснащена 4 ГБ памяти LPDDR4X с пропускной способностью 68 ГБ с. Конкретный изготовитель видеокарты не известен. На данный момент только ASUS и Colourful засветились в производстве таких видеокарт.

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На момент написания описываемая системы с дискретной графикой Xe была распродана. Хотя выход такого ПК может показаться не столь значительным, на самом деле это очень важное событие на рынке ПК. Третий игрок в деле производства графических карт официально вступил в борьбу за кошельки покупателей. Позже в этом году Intel анонсирует семейство графических процессоров DG2 с архитектурой Xe-HPG. Эти карты будут намного быстрее, чем Iris Xe и смогут соперничать с продукцией AMD и Nvidia.