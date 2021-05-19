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Android 12 Beta 1 выходит на смартфонах Pixel

Также свою версию получат некоторые устройства других компаний
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 Google наконец-то официально представила Android 12 на  мероприятии I/O 2021. Следующее крупное обновление до Android предполагает значительный пересмотр пользовательского интерфейса ОС. Новый дизайн предназначен для автоматического оформления в соответствии с цветовой схемой обоев пользователя.

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 Android 12 Beta 1 может похвастаться множеством функций из превью, в том числе Privacy Dashboard. Это нововведение  в настройках, с помощью которого пользователь может переключать различные параметры и разрешения, ориентированные на безопасность.

 В новом пользовательском интерфейсе также представлены переработанные анимации. Google также утверждает, что базовая ОС была доработана таким образом, чтобы снизить нагрузку на процессорные ядра. Последняя бета-версия Android сначала будет доступна смартфонам серии Pixel.

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 Google также объявила о выпуске бета-версии для других производителей, таких как OnePlus, OPPO, Nokia, Xiaomi, Vivo, Tecno и Sharp. Странным выглядит отсутствие в списке компании Samsung.

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