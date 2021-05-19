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Пользователь Twitter Japanese PC Mania обнаружил, что фирменная утилита разгона ZOTAC FireStorm поддерживает ещё невыпущенные видеокарты. Безусловно, самая интересная часть этой утечки - это появление видеокарты GeForce RTX 3090 Ti. Пока никакой информации об этой модели не известно, это наводит на мысль, что видеокарта может быть просто наполнителем пустующего места в базе данных. В любом случае это первое публичное упоминание новой модели, которое к тому же появилось в день официального анонса обновленной серии видеокарт RTX 3000 с аппаратной блокировкой майнинга и за пару недель до анонса GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti.

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В последней версии утилиты FireStorm есть отдельный каталог ресурсов, который не содержит ничего, кроме изображений, используемых программным обеспечением графических процессоров. Все они, относящиеся к линейке RTX 3000 Ti были созданы в одно время, 21 апреля 2021 года.

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Что касается утилиты FireStorm, то компания ZOTAC имеет три версии программного обеспечения, предназначенные для серий RTX 30, RTX 20 и GTX/GT.