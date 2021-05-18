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За последний год появлялось множество слухов о том, что Xiaomi работает над технологией быстрой зарядки мощностью 200 Вт для своих смартфонов. Тем не менее, Xiaomi до сих пор не удалось перешагнуть за 120 Вт барьер. Однако новая утечка от Digital Chat Station предполагает, что компания скоро сможет достичь этого значения.

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В сообщении говорится, что Xiaomi изучает технологию параллельной зарядки, которая позволяет подавать питание на две батареи одновременно. Однако это возможно только в конфигурации с двумя ячейками. Это не должно сильно беспокоить Xiaomi, так как многие из ее аккумуляторов уже работают на двухэлементных батареях. Однако процесс довольно сложный, так как он требует, чтобы контроллер батареи постоянно контролировал и распределял напряжение и ток между всеми цепями. На бумаге параллельная зарядка потенциально может удвоить скорость зарядки, так что 200 Вт вполне допустимы. Однако на деле это довольно проблематично. 120 Вт мощности - это уже перебор для большинства современных аккумуляторов смартфонов, поэтому у Xiaomi нет причин спешить. Возможно, компания успеет подготовить его к выпуску серии Mi 12, которая, как ожидается, будет оснащена первым в истории датчиком разрешением 200 Мп от Samsung.