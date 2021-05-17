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Представлен смартфон Sharp Aquos R6 с 240 Гц OLED-дисплеем

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 Компания Sharp выпустила свой флагманский смартфон Aquos R6. Он имеет не только красивый дизайн, но и некоторые эксклюзивные технологии, которых нет у других производителей, чьи смартфоны работают на Snapdragon 888.

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 Sharp производит одни из лучших дисплеев на рынке и успешно применила его в 6,6-дюймовом Pro IGZO OLED, украшающем переднюю часть Aquos R6. Это первая панель в смартфоне, которая обладает переменной частотой обновления 240 Гц (1 Гц - 240 Гц). Sharp утверждает, что его невероятная яркость до 2000 нит превосходит любой другой смартфон на рынке.

 При изготовлении нового смартфона Aquos R6 Sharp сотрудничала с компанией Leica в производстве  основной камеры, расположенной на задней панели. Вместо стандартного модуля с несколькими камерами Sharp и Leica решили использовать большой 1-дюймовый сенсор камеры, оснащенный 7-элементным объективом Leica под названием Summicron. Этот датчик разрешением 20 мегапикселей значительно больше, чем у большинства датчиков смартфонов, и обычно встречается только в специализированных камерах. Компанию основной камере составляет дополнительный датчик на 12 Мп.

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 Несмотря на отличные характеристики, маловероятно, что Sharp Aquos выйдет на другие рынки, кропе японского, хотя можно попытаться стать его обладателем по неофициальным каналам.

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Теги

sharp snapdragon 888 leica aquos
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CryptoMinerUass
23:50
Ты ролфиш?
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Gunnar
23:49
Прям как боженька смолвил. А если накроется один диск, то не всё медным тазом к чертям собачьим пропадёт)
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Kingston A2000 объёмом 250 Гб
CryptoMinerUass
23:49
Это ты сейчас придумал или просто забыл принять таблетки? Им этот авито в одно место ни срался. Так что не забывай принимать таблетки вовремя.
Видеокарты начали возвращаться в магазины РФ – GeForce 3080 в 4.6 раза дороже рекомендованной цены
Берика Зумбадзе
23:49
Не, ну а что, смешной пост получилс от автора 😂😂😂
33% всех добытых монет Chia Coin принадлежат одному человеку, а ёмкость жёстких дисков равна 1600 Пб
Alex Tuner
23:49
А как и кому решать что публиковать а что нет ? Что подстёгивает бум а что нет ?
33% всех добытых монет Chia Coin принадлежат одному человеку, а ёмкость жёстких дисков равна 1600 Пб
Yolanda Tarska
23:49
Да и здорово, живём в весёлое время. Одна разница только..., когда-то в очередях стояли за едой, когда-то смотрели на ценники в 90ые на дешёвую электронику, потом в нулевые на карты типо Gefore3 облиз...
Видеокарты начали возвращаться в магазины РФ – GeForce 3080 в 4.6 раза дороже рекомендованной цены
CryptoMinerUass
23:48
Это бизнес, на отдельных персонажей как ты им срать. Так что терпи.
Видеокарты начали возвращаться в магазины РФ – GeForce 3080 в 4.6 раза дороже рекомендованной цены
Alex Tuner
23:48
Тсссс..... :)
33% всех добытых монет Chia Coin принадлежат одному человеку, а ёмкость жёстких дисков равна 1600 Пб
Yolanda Tarska
23:47
Так уже смотрю 3070 то купили) за день.
Видеокарты начали возвращаться в магазины РФ – GeForce 3080 в 4.6 раза дороже рекомендованной цены
Vovix
23:45
Криптозима близко.
Переход на платформу нового поколения с DDR5 может не всем оказаться по карману
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