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В сеть попали слайды MSI с видеокартами GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti

Новинки будут относиться к серии Suprim
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 Слайды наглядно подтверждают конфигурацию памяти обеих моделей. Новая модель GeForce RTX 3080 Ti для энтузиастов должна иметь 12 ГБ памяти, а RTX 3070 Ti - 8 ГБ. Фактически это первое подтверждение объема памяти для модели RTX 3070 Ti на базе графического процессора GA104-400. Раньше это были только предположения.

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 Маркетинговые материалы MSI однозначно подтверждают, что RTX 3080 Ti и RTX 3080 должны иметь схожий дизайн печатной платы. То же самое относится к сериям RTX 3070 Ti и RTX 3070. Также подтверждается использование графического процессора GA104 на RTX 3070 Ti, о чем можно судить по фотографии печатной платы, так как графические процессоры GA102 и GA104 имеют разную компоновку конденсаторов. Ожидается, что GeForce RTX 3070 Ti будет иметь полноценный графический процессор GA104 с 6144 ядрами CUDA.

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 Производитель планирует выпустить четыре видеокарты RTX 3080Ti и RTX 3070Ti. К сожалению, нет подробных характеристик, а только основные особенности серии SUPRIM, которая является флагманской серией компании MSI. В спецификациях не указаны ни графический процессор, ни характеристики памяти этих карт, поэтому до сих пор нет подтверждения памяти GDDR6X на RTX 3070 Ti.

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 Видеокарты будут анонсированы 29 мая. Обзоры и запуск продукта ожидаются в начале июня.

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Теги

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