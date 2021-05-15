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В сети появилась дорожная карта, показывающая планы компании AMD по выпуску процессоров EPYC. Глядя на неё создается впечатление, что она явно устарела, поскольку в ней уже выпущенная серия Zen3 EPYC 7003 указана как «концепция». Также отсутствует серия Ryzen V2000 Embedded, выпущенная в прошлом году на архитектуре Zen2. Несмотря на эти очевидные факты, интересно посмотреть, что планировала AMD и насколько хорошо компания справилась с поставленной задачей.

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Сразу можно заметить, что серия Zen3 EPYC 7003 задержалась с выходом. Первоначально выход планировался в период с 2020 по 2021 год, а запуск состоялся только в марте этого года. Это может заставить подумать, что другие серии также могут быть отложены. Это также ставит под вопрос сроки появления серии Zen4 EPYC 7004, которая указана, что выход состоится во втором или третьем квартале 2022.

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В то время, когда был сделан этот слайд, AMD планировала серию EPYC 3004 следующего поколения, которая будет иметь до 32 ядер и 64 потоков. Диапазон TDP немного увеличился по сравнению с серией EPYC 3001, основанной на ядрах Zen, с 60–100 Вт до 64–120 Вт.

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Тот факт, что в серии Zen4 EPYC будет больше ядер, уже не удивляет. Еще в феврале была утечка из ExecutableFix, который придумал макет предстоящего EPYC 7004 на основе оригинальных схем AMD. Предстоящий ЦП должен иметь больше транзисторов, что автоматически увеличивает количество ядер. Были также утечки из Chiphell, который указал наличие более 64 ядер Zen4.