Xiaomi патентует три варианта смартфонов-слайдеров
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Xiaomi пересматривает технологию слайдера Mi Mix 3 в новом патенте и предлагает умный смартфон с двумя боковыми слайдерами, выдвижной камерой и выдвижным дополнительным дисплеем.
В сети появилась информация о новом патенте Xiaomi, опубликованном LetsGoDigital, который показывает, что компания не бросает идеи в отношении смартфонов-слайдеров. Предлагается три варианта устройства.
Первый смартфон-слайдер - это устройство, в котором системы камер встроены в выдвижной механизм. Однако вместо того, чтобы выходить наверх, как в случае с Xiaomi Mi Mix 3, в этом варианте скрытая часть выезжает сбоку по всей длине телефона. Камеры на слайдере обращены как к задней, так и к передней части, позволяя устройству иметь дисплей без вырезов и задней панели без камер.
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Второй слайдер-смартфон убирает системы камер и заменяет их второстепенным дисплеем. В данном случае не видно камер, поэтому это конкретное устройство может иметь технологию с камерами под дисплеем. Вторичный дисплей на слайдере также вытянут по всей длине смартфона и может быть использован, среди прочего, в качестве клавиатуры или игрового контроллера.
Два первых варианта предлагают только половину решения, поэтому Xiaomi объединила их в третьем смартфоне с двусторонним слайдером. Он предлагает лучшее из обоихлвариантов: камеры выдвигается с правой стороны, а второстепенный дисплей выходит с левой стороны. Конечно, патенты не всегда воплощаются в конечном продукте, но можно быть уверенными, что Xiaomi обязательно вернется к смартфонам-слайдерам в какой-то момент в будущем.
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