Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Xiaomi пересматривает технологию слайдера Mi Mix 3 в новом патенте и предлагает умный смартфон с двумя боковыми слайдерами, выдвижной камерой и выдвижным дополнительным дисплеем.

В сети появилась информация о новом патенте Xiaomi, опубликованном LetsGoDigital, который показывает, что компания не бросает идеи в отношении смартфонов-слайдеров. Предлагается три варианта устройства.

анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 14Tb Seagate - 82000р 16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Первый смартфон-слайдер - это устройство, в котором системы камер встроены в выдвижной механизм. Однако вместо того, чтобы выходить наверх, как в случае с Xiaomi Mi Mix 3, в этом варианте скрытая часть выезжает сбоку по всей длине телефона. Камеры на слайдере обращены как к задней, так и к передней части, позволяя устройству иметь дисплей без вырезов и задней панели без камер.

реклама

Второй слайдер-смартфон убирает системы камер и заменяет их второстепенным дисплеем. В данном случае не видно камер, поэтому это конкретное устройство может иметь технологию с камерами под дисплеем. Вторичный дисплей на слайдере также вытянут по всей длине смартфона и может быть использован, среди прочего, в качестве клавиатуры или игрового контроллера.

Два первых варианта предлагают только половину решения, поэтому Xiaomi объединила их в третьем смартфоне с двусторонним слайдером. Он предлагает лучшее из обоихлвариантов: камеры выдвигается с правой стороны, а второстепенный дисплей выходит с левой стороны. Конечно, патенты не всегда воплощаются в конечном продукте, но можно быть уверенными, что Xiaomi обязательно вернется к смартфонам-слайдерам в какой-то момент в будущем.