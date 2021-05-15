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Instagram всегда был сервисом, ориентированным на мобильные устройства, начиная с его появления в 2010 году. С тех пор он позволял пользователям просматривать свои ленты на рабочем столе, но функциональность всегда была ограничена. Новый отчет предполагает, что это может измениться.

По словам Алессандро Палуцци, разработчика и аналитика приложений, Instagram работает над возможностью создавать сообщения на компьютере. В серии изображений, опубликованных в Twitter, Палуцци показывает новую кнопку с плюсом на панели навигации вверху, аналогичную в мобильном приложении.

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После того, как пользователь нажмет на кнопку, Instagram попросит загрузить фотографию, которую необходимо опубликовать. Затем у пользователей будет возможность выбрать соотношение сторон своего изображения: квадрат, портрет и пейзаж. На следующем экране пользователи смогут выбрать фильтр, а за ним экран, на котором они могут ввести заголовок, пометить людей, добавить информацию о местоположении и многое другое.

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Это та функциональность, которой очень не хватало на настольных компьютерах. Неизвестно, сколько людей посещают веб-сайт Instagram со своего компьютера, но эта новая утечка предполагает, что этого достаточно, чтобы гарантировать появление новых функций. Многим нравится возможность делиться изображениями со своего компьютера, а не со смартфона.

Палуцци предупреждает, что эта функция в настоящее время проходит внутреннее тестирование, и не сообщает, когда она станет доступной. Также неясно, смогут ли пользователи загружать истории, ролики или контент.