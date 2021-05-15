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После последних обновлений Windows 10 возник очередной ряд проблем. От пользователей стали приходить сообщения о проблемах со звуком после обновления, и похоже, что Microsoft уже исследует эти сообщения. Об ошибке было сообщено после обновления, выпущенного во вторник, в частности патча Windows 10 KB5003173, которое было выпущено для версии 20H2 и версии 2004.

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Проблемы возникают случайным образом, а пользователи испытывали проблемы со звуком в играх. Однако это не влияет на звуки, воспроизводимые в браузерах. Проблемы со звуком заключаются в некорректных регулировках громкости, а также отключении звука или высоком шум даже при использовании настройки громкости системы по умолчанию.

«У меня также были проблемы со звуком после этого обновления. Кроме того, это также испортило групповые политики. Поэтому я откатился с восстановлением системы», - написал пользователь в Reddit.

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Хорошей новостью является то, что Microsoft признала проблему. По данным компании, некоторые устройства (в частности, 5.1 Dolby Digital) могут воспроизводить высокий шум на компьютерах, работающих под управлением всех последних версий Windows 10. Помимо этого, при использовании затронутых аудиоустройств в некоторых приложениях пользователи могут также слышать писк (резкий скачок громкости).

Ниже представлен список обновлений и версий Windows 10, которые затронула проблема:

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Windows 10 версии 20H2 и версии 2004: KB5000842 (выпущена в марте), KB5001330 (выпущена в апреле), KB5001391 (выпущена в апреле) и KB5003173 (выпущена в мае).

Чтобы решить проблемы со звуком, можно удалить обновления Windows 10 вручную или выполнить следующие действия:

Первый способ. Смотреть видео или аудио в веб-браузере, а не в приложении, в котором возникли проблемы. Например, если у вас возникли проблемы с Groove Music, необходимо переключиться в веб-браузер и попробовать воспроизвести звук там.

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Второй способ. Щелкнуть правой кнопкой мыши значок громкости, закрепленный на панели задач, и выбрать «Пространственный звук», а затем Windows Sonic, Dobly или любые другие доступные параметры.

Если описанные выше обходные пути не помогли, также можно попробовать переключиться между качеством звука в настройках звука на панели управления. В некоторых случаях включение и отключение звуковых эффектов также решит проблему.

Возможно Microsoft решит проблемы со звуком в Windows 10 с помощью предстоящих дополнительных обновлений и включит исправление для всех версий в следующее обновление Patch Tuesday, которое запланировано на 8 июня.