Будущие iPad и iPhone получат сенсоры Face ID меньшего размера
Наверно ни для кого не секрет, что уже на протяжении нескольких поколений смартфонов iPhone, компания Apple оснащает их большой челкой в верхней части экрана, на которой находятся фронтальная камера и различные датчики. Многим такое дизайнерское решение мягко говоря не нравится и отталкивает многих покупателей от покупки IPhone. Похоже Apple задумалась об этом нюансе. Согласно появившейся информации, компания может начать использовать датчики Face ID меньшего размера на будущих моделях iPhone и iPad. Это будет выгодно для Apple по многим причинам, в том числе позволит уменьшить размер челки, а также сократить производственные затраты.
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В новом отчете DigiTimes говорится, что Apple стремится уменьшить размер чипа VCSEL, используемого в сканере Face ID. Это поможет освободить внутреннее пространство, особенно на небольших устройствах, таких как предстоящая серия iPhone 13, а также сэкономит Apple миллионы на производственных расходах. Меньший размер VSCEL также позволит внедрять новые технологии.
К сожалению, это изменение в аппаратном обеспечении не будет применимо к линейке M1 iPad Pro, но, скорее всего, будет замечено в семействе iPhone 13. Ранее сообщалось, что iPhone 13 имеет меньшую выемку в дисплее. Меньшая выемка будет означать новый внешний вид iPhone 13 и увеличение полезной поверхности экранного пространства.
Поскольку iPad намного больше по размеру по сравнению с iPhone, у них больше места для размещения различных датчиков. Другая возможноя причина использовать более компактные датчики - уменьшение времени, необходимого для их замены на iPhone и iPad.
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