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Компания DeepCool сегодня представила новую жидкостную систему охлаждения Gamer Storm Castle 360EX A-RGB для центральных процессоров. Компания внесла несколько обновлений в более старые версии систем охлаждения Castle EX AIO. Начать стоит с того, что кулер оснащен насосом, состоящим из двух камер и имеющим скорость до 2550 об/мин. Кроме того, новинка получила обновленный охлаждающий тракт для жидкости, а также на 25% больше медных микрогребней. Насосный блок оснащен новым украшением в виде бесконечного зеркала со светодиодной подсветкой, на котором изображен логотип компании.

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Насосный блок подсоединен к радиатору размером 360 мм x 120 мм, оснащенном механизмом нормализации давления окружающего воздуха, который DeepCool называет Anti-Leak Tech-Inside. По сути, это резиновый баллон, который набухает, когда давление окружающего воздуха выше, чем давление в контуре, чтобы минимизировать утечки, вызванные перепадом давления. Каждый из трех включенных в комплект вентиляторов CF120 оснащен подшипниками гидравлического типа. Скорость вращения вентиляторов регулируется в пределах от 500 до 1800 об/мин. Поток воздуха, развиваемый каждым вентилятором составляет 69,34 кубических футов в минуту при давлении 2,42 мм водяного столба. Ожидается, что новая СЖО будет стоить около 170 долларов.