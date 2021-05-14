LG представила монитор 34WP550-B за 299 долларов
LG представила новый монитор LG 34WP550-B, предлагающий возможность замены установки с двумя мониторами в офисе. Новинка имеет разрешение 2560 x 1080 пикселей с соотношением сторон 21: 9, что позволяет разместить на большом экране значки и таблицы.
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Монитор 34WP550-B предлагает черную цветовую схему, которая подходит практически для любого рабочего стола или кабинета. Частота обновления составляет 75 Гц и предлагает поддержку FreeSync, что будет маловато для активных игроков. Однако для обычных геймеров частота обновления 75 Гц по-прежнему обеспечивает довольно плавный игровой процесс.
Экран обеспечивает 95% охват цветовой гаммы sRGB, типичные углы обзора IPS 178º и заявленную яркость 250 кд/м2. В то же время технические характеристики идеально подходят для домашнего офиса, но не идеальны для фото и видео редактирования. ЭLG 34WP550-B также предлагает режим уменьшения синего света и защиту от мерцания, которые подавляют синий свет, снижая любую возможную нагрузку на глаза во время долгой работы. Включенная подставка отличается эргономичным дизайном, позволяет регулировать высоту и угол наклона.
Монитор 34WP550-B в настоящее время недоступен, но ожидается немного позже по цене 299 долларов.
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