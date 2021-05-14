Sony обновляет контроллер DualSense
Несколько дней назад появились слухи, что Sony планирует обновить контроллеры DualSense, придав им новый вид. Слух оказался верным, поскольку Sony официально представила два новых цвета для своих контроллеров - Midnight Black и Cosmic Red. Sony заявляет, что оба варианта DualSense должны быть доступны для покупки в следующем месяце. Доступность может меняться в зависимости от региона.
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Вариант Midnight Black остается верным проверенному дизайну Sony, наблюдаемому в его предшественниках DualSense. Cosmic Red станет долгожданным изменением для тех, кто устал от обыденных черных или белых контроллеров. Как и оригинальный DualSense, выпущенный вместе с PS5, оба варианта сохраняют двухцветный дизайн, хотя в версии Midnight Black он менее заметен.
Можно только надеяться, что Sony исправила аппаратные проблемы, характерные для некоторых устройств DualSense. Неспособность решить проблему вызовет гнев владельцев PS5, чего Sony не может себе позволить, учитывая надвигающуюся угрозу со стороны консолей Microsoft.
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