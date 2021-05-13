Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

AMD внедрила поддержку своего самого маленького графического процессора в семействе RDNA2 в Linux, в результате чего раскрылось его внутреннее кодовое имя Beige Goby.

реклама

Это означает, что графический процессор начального уровня RDNA2 будет выпущен в ближайшие месяцы и найдет свое применение в недорогих настольных компьютерах и ноутбуках. На данный момент не совсем ясно, какие номера моделей будут использоваться для Beige Goby, и его кодовое название так же загадочно, как и его будущее. Семейство графических процессоров AMD на основе RDNA носит кодовое название Navi в честь неофициального названия звезды Gamma Cassiopeiae, расположенной примерно в 550 световых годах от Земли. Что касается внутренних кодовых имен для своих графических процессоров Navi 20-й серии, AMD решила не заходить так далеко и назвала их в честь… рыб. Или, по крайней мере, собственная команда драйверов AMD ссылается на графические процессоры Navi 20-й серии, используя довольно странные кодовые имена.

анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Radeon RX 6800/6900 (Navi 21) называлась Sienna Cichlid. Есть также Navy Flounder (Navi 22), Dimgrey Cavefish (предположительно Navi 23, хотя он еще не вышел), а теперь Beige Goby (которым должен быть Navi 24).

Семейство графических процессоров AMD RDNA2 с четырьмя графическими процессорами будет охватывать более широкий спектр, чем любая другая линейка Radeon в последние годы. Например, Vega предназначалась только для high-end сегмента, в то время как Polaris больше склонялась к среднему и бюджетному сегменту. Серия Navi 10 последнего поколения также имела массовое предназначение, в то время как Navi 20 покрывает весь спектр от ПК начального уровня до высокопроизводительных игровых настольных компьютеров.

реклама

Поскольку AMD Navi 24 это недорогой графический процессор, он, скорее всего, будет работать на графических продуктах AMD серии Radeon RX 6400. Можно предположить, что запуск нового графического процессора запланирован на сезон Back-to-School (начало учебного года).

Учитывая, что AMD продолжает использовать довольно устаревшую архитектуру на основе GCN5 (Vega) для своих интегрированных графических процессоров, многие OEM-производители могут предпочесть использовать дискретные графические платы серии Radeon RX 6000 начального уровня, чтобы выделиться среди своих конкурентов. С этой целью в интересах AMD сделать продукты серии Radeon RX 6400 доступными как можно скорее.