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На прошлой неделе сообщилось, что GALAX начала выпуск своей новой серии под названием «FG», что, вероятно, означает «Для геймеров». Таким образом, Galax будет отличать свою новую видеокарту на базе LHR от существующих версий. Графические процессоры LHR имеют пониженную хешрейт при майнинге криптовалют, что делает их менее прибыльными для майнеров.

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Наряду с новыми GeForce RTX 3080 и RTX 3070, GALAX также выпускает видеокарты GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3060. Ранее не было информации о запуске RTX 3060 Ti в качестве LHR модели, так что это первое подтверждение того, что вся линейка получает обновление LHR. Единственным исключением может быть GeForce RTX 3090, которая, как утверждают некоторые источники, не имеет ограничителя.

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Другие партнеры Nvidia тоже медленно готовятся обновить свой модельный ряд. MSI, например, может запустить всю свою линейку под названием PLUS. Интересно, что даже серия Radeon получит дополнение «Plus». Однако, в отличие от серии NVIDIA, карты AMD не предполагают введения аналогичного ограничителя Ethereum, поскольку AMD официально подтвердила, что таких планов нет.

Для тех, кто задается вопросом, насколько новый ограничитель влияет на скорость хеширования в Ethereum, GALAX предоставляет некоторые цифры:

RTX 3080 LHR: 43 МГц / с

RTX 3070 LHR: 25 МГц / с

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RTX 3060Ti LHR: 25 МГц / с

RTX 3060 LHR: 20 МГц / с

Это должно составлять половину производительности существующих моделей.