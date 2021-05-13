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За последние несколько месяцев довелось услышать довольно много противоречивых слухов о грядущих флагманских смартфонах Huawei. Некоторые слухи предполагают, что китайский производитель планирует продать свои серии P и Mate, с другой стороны, в сеть уже попали несколько рендеров грядущих Huawei P50 и P50 Pro с привликающим внимание модулем камеры.

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Последние рендеры Huawei P50 предоставлены пользователем Twitter @RODENT950, и они дают возможность поближе познакомиться с камерами устройства. Как можно видеть на приведенных изображениях, новые рендеры не совсем такие, как те, которые появлялись до сего дня. Вместо модуля камеры в форме таблетки на новых рендерах показан модуль камеры, который выглядит как два круглых островка камеры OnePlus 7T, уложенных друг на друга.

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Верхняя половина модуля оснащена тремя датчиками, а нижняя половина - одним датчиком и светодиодной вспышкой. Интересно, что на рендерах рядом с двумя круглыми модулями камеры видна еще одна светодиодная вспышка. Наряду со странным дизайном камеры рендеры показывают, что Huawei P50 будет иметь решетку динамика на верхнем крае и дополнительный микрофон рядом с ней.

Клавиша регулировки громкости и кнопка питания находятся на правом краю телефона. Хотя на рендерах больше ничего не видно, но если увеличить масштаб, также можно разглядеть логотип Leica прямо под островком камеры.

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Стоит отметить, что Huawei P50 может стать последним флагманским телефоном компании, поскольку он больше не может работать с контрактными производителями микросхем для производства своих чипов HiSilicon Kirin. Производитель накапливает запасы своей последней SoC Kirin 9000, но маловероятно, что у него останется много запасов после выпуска серии Mate 40 и Mate X2. Кроме того, поскольку Huawei по-прежнему не может устанавливать сервисы Google на свои устройства, предстоящая серия P50 не получит широкого международного выпуска.