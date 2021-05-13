MSI подтвердила планы NVIDIA по выпуску GeForce RTX 3080 Ti
NVIDIA еще не признала существование GeForce RTX 3080 Ti, но MSI сделала это за неё. Благодаря всезнающему инсайдеру @momomo_us стало известно, что компания MSI указала видеокарту GeForce RTX 3080 Ti в фильтре выбора оборудования на своем веб-сайте.
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Неудивительно, что затем эта запись была удалена. Возможно, MSI забыла внести изменения в предполагаемый выпуск RTX 3080 Ti в середине мая, который теперь отложен до 31 мая.
Уже очевидно, что у MSI есть готовая к работе GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G OC, предположительно видеокарта с тремя вентиляторами. Ожидается, что все карты RTX 3080 Ti будут иметь 12 ГБ видеопамяти GDDR6X в паре с графическим процессором GA102-225. Хотя название GA102-225 ближе к GA102-200 в RTX 3080, чем к GA102-300 RTX 3090. Графический процессор GA102-225 имеет 10240 ядер CUDA, 80 ядер RT, 328 TMU и 112 ROP.
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Стандартные тактовые частоты GeForce RTX 3080 Ti также должны быть близки к RTX 3090. Ходят слухи, что NVIDIA в качестве рекомендованной стоимости RTX 3080 Ti установила 999 долларов США, но всем понятно, что по такой цене видеокарту вряд ли удастся приобрести.
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