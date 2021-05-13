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Пользователь Twitter поделился первыми фотографиями настольного комплекта AMD 4700S. Многие считают, что процессоры AMD 4700S являются дефектными чипами, которые предназначались для Xbox Series X/S, но AMD отказалась комментировать это предположение.

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AMD официально не указывает 4700S на своем веб-сайте, поэтому спецификации процессора неизвестны. Однако пара убедительных тестов и списки розничных продавцов помогли разобраться. AMD 4700S на базе микроархитектуры Zen 2 обладает восемью ядрами и 16 потоками с кэш-памятью третьего уровня объемом 8 МБ. Процессор 4700S работает с базовой тактовой частотой 3,6 ГГц и тактовой частотой в режиме разгона, достигающей 4 ГГц. Восьмиядерный чип работает в паре с 16 ГБ памяти GDDR6.

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Согласно информации розничных продавцов, AMD 4700S медленнее, чем Ryzen 7 4750G (Renoir) как в однопоточном, так и в многопоточном режиме. AMD 4700S проигрывает Core i7-9700 в однопоточной производительности, но обеспечивает более высокую многопоточную производительность.

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Настольный комплект AMD 4700S расположен на крошечной зеленой материнской плате, возможно стандартного форм-фактора mini-ITX. Он получает питание от 24-контактного разъема и 8-контактного разъема EPS. На материнской плате отсутствуют какие-либо слоты памяти, что подтверждает подозрения об использовании распаянных микросхем памяти GDDR6. Кроме того, процессор оснащен нестандартным радиатором и небольшим вентилятором. Учитывая размер задней панели радиатора, микросхемы памяти GDDR6 могут располагаться на задней стороне материнской платы.

Как и стандартные материнские платы mini-ITX, представленные на рынке, настольный комплект AMD 4700S имеет один слот расширения PCIe 3.0 x16 для дискретной видеокарты. Есть подозрение, что AMD добавила слот, потому что iGPU внутри 4700S либо отключен, либо неисправен. Также комплект AMD 4700S имеет восемь USB-портов, три 3,5 мм аудиоразъема и один порт Ethernet.

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Что касается стоимости, то AMD 4700S продается по цене около 317,38 долларов в финском розничном магазине.