Motorola работает над беспроводной зарядкой по воздуху для своих смартфонов
Motorola может выпустить устройство, которое предложит беспроводную зарядку по воздуху, позволяя заряжаться без кабеля или зарядной станции. Новая технология предоставит пользователям беспроводную зарядку на среднем расстоянии с использованием радиоволн, чтобы пользователи могли заряжаться, просто сидя рядом с зарядным устройством.
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Новая функция стала возможной благодаря новому партнерству между Motorola и GuRu Wireless, которая предлагает безопасную и «настраиваемую передачу энергии по воздуху с использованием запатентованных схем миллиметрового диапазона (mmWave), модулей и запатентованной технологии Smart RF.
«В Motorola мы постоянно работаем над выводом на рынок инноваций, которые могут улучшить жизнь наших потребителей. Это решение дает нам представление о свободе и гибкости, которыми пользователи могут наслаждаться благодаря революционной беспроводной технологии электропитания. С GuRu мы представляем новое поколение устройств с беспроводной зарядкой», - сказал Дэн Дери, вице-президент по продуктам Motorola.
Представьте, что вы входите в комнату, и ваше устройство мгновенно начинает заряжаться. Вам больше не придется искать розетку или носить с собой аксессуары, чтобы устройство не разряжалось. Хотя зарядные устройства, безусловно, удобны, по-настоящему беспроводная зарядка может полностью изменить наше отношение к технологиям, которые мы используем.
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Ряд компаний исследовали беспроводную зарядку по воздуху, но технология все еще находится на начальной стадии и не получила широкого распространения. Motorola не сообщила, когда будет доступен ее первый смартфон с беспроводной зарядкой.
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