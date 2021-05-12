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Motorola работает над беспроводной зарядкой по воздуху для своих смартфонов

Работа ведется в сотрудничестве с GuRu Wireless
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 Motorola может выпустить устройство, которое предложит беспроводную зарядку по воздуху, позволяя заряжаться без кабеля или зарядной станции. Новая технология предоставит пользователям беспроводную зарядку на среднем расстоянии с использованием радиоволн, чтобы пользователи могли заряжаться, просто сидя рядом с зарядным устройством.

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 Новая функция стала возможной благодаря новому партнерству между Motorola и GuRu Wireless, которая предлагает безопасную и «настраиваемую передачу энергии по воздуху с использованием запатентованных схем миллиметрового диапазона (mmWave), модулей и запатентованной технологии Smart RF.

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 «В Motorola мы постоянно работаем над выводом на рынок инноваций, которые могут улучшить жизнь наших потребителей. Это решение дает нам представление о свободе и гибкости, которыми пользователи могут наслаждаться благодаря революционной беспроводной технологии электропитания. С GuRu мы представляем новое поколение устройств с беспроводной зарядкой», - сказал Дэн Дери, вице-президент по продуктам Motorola.

 Представьте, что вы входите в комнату, и ваше устройство мгновенно начинает заряжаться. Вам больше не придется искать розетку или носить с собой аксессуары, чтобы устройство не разряжалось. Хотя зарядные устройства, безусловно, удобны, по-настоящему беспроводная зарядка может полностью изменить наше отношение к технологиям, которые мы используем.

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 Ряд компаний исследовали беспроводную зарядку по воздуху, но технология все еще находится на начальной стадии и не получила широкого распространения. Motorola не сообщила, когда будет доступен ее первый смартфон с беспроводной зарядкой.

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