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Хотя еще ничего не слышно о запуске GeForce RTX 3050 Ti, похоже компания Palit уверена, что эта модель на основе графического процессора GA107 скоро будет запущена вместе с GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070. Ti.

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Новая утечка данных с EEC включает три новых модели, ни одна из которых пока не выпущена. NVIDIA, возможно, планирует анонсировать все три одновременно.

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Palit, похоже, планирует выпустить намного больше вариантов GeForce RTX 3050 TI, чем GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti вместе взятых. Это, конечно, не означает, что все эти модели будут воплощены в железе. Palit часто использует разные коды для видеокарт, продаваемых в разных регионах, поэтому каждый код может просто означать другую упаковку или комплектацию. Не говоря уже о том, что практически ни разу компания не выпускала такое количество моделей в предыдущих сериях видеокарт. Обычно их намного меньше.

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Эта утечка действительно подтверждает, что Palit, один из основных партнеров NVIDIA, планирует обновление своей предстоящей серии наряду с серией CMP HX, которые официально появятся во втором квартале - по крайней мере, модели 50HX и 90HX. Младшие модели 30HX и 40HX уже доступны майнерам с конца первого квартала.