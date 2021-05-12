Данные о видеокартах PALIT GeForce RTX 3080Ti, RTX 3070Ti, RTX 3050Ti и CMP HX появились в EEC
Хотя еще ничего не слышно о запуске GeForce RTX 3050 Ti, похоже компания Palit уверена, что эта модель на основе графического процессора GA107 скоро будет запущена вместе с GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070. Ti.
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Новая утечка данных с EEC включает три новых модели, ни одна из которых пока не выпущена. NVIDIA, возможно, планирует анонсировать все три одновременно.
Palit, похоже, планирует выпустить намного больше вариантов GeForce RTX 3050 TI, чем GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti вместе взятых. Это, конечно, не означает, что все эти модели будут воплощены в железе. Palit часто использует разные коды для видеокарт, продаваемых в разных регионах, поэтому каждый код может просто означать другую упаковку или комплектацию. Не говоря уже о том, что практически ни разу компания не выпускала такое количество моделей в предыдущих сериях видеокарт. Обычно их намного меньше.
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Эта утечка действительно подтверждает, что Palit, один из основных партнеров NVIDIA, планирует обновление своей предстоящей серии наряду с серией CMP HX, которые официально появятся во втором квартале - по крайней мере, модели 50HX и 90HX. Младшие модели 30HX и 40HX уже доступны майнерам с конца первого квартала.
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