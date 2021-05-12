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Согласно многочисленным отчетам пользователей, новое обновление не позволяет пользователям создавать или просматривать электронную почту в настольном клиенте Microsoft Outlook. Сегодня Microsoft Outlook поcтигло массовое отключение на час, и пользователи сообщили, что не могут просматривать электронные письма или создавать электронные письма с помощью Outlook для Windows.

Эта проблема в первую очередь проявляется в том, что некоторые сообщения не могут быть просмотрены или доставлены, а пользователи получают пустой экран в Outlook вскоре после получения или отправки электронных писем.

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Ошибка была обнаружена в сборке Outlook 13929.20372, и, похоже, она затрагивает только приложение для Windows. Microsoft подтвердила эти сообщения и заявила, что это касается пользователей по всему миру, и решением может быть использование альтернативного устройства на Android или iOS.

«Я не могу полностью загрузить сообщения в Outlook. Если я перехожу в веб-интерфейс, они загружаются, но не в самом приложении», - написал пользователь в ветке Reddit. «Проблема, которую я вижу, заключается в том, что когда вы щелкаете и открываете электронное письмо, текст появляется на секунду, а затем исчезает. Когда вы отвечаете, в письме нет текста. В основном просто белый экран», - отметил другой пользователь.

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Откат Microsoft Outlook до версии, предшествующей текущей, должен решить проблему, препятствующую просмотру или созданию электронных писем.

Чтобы исправить ошибку Outlook, из-за которой электронные письма не могут быть просмотрены или составлены, необходимо выполнить следующие действия:

- Открыть командную строку с правами администратора;

- Набрать C: \ Program Files \ Common Files \ microsoft shared \ ClickToRun» и нажмите клавишу ввод;

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- Ввести officec2rclient.exe / update user updatetoversion = 16.0.13901.20462;

- Нажать ввод;

- Перезагрузить клиент Outlook.

Если выполнить все шаги правильно, то в Outlook больше не должно возникать проблем с электронной почтой. Стоит иметь в виду, что обновления Office отправляются автоматически, а это означает, что необходимо временно отключить автоматические обновления.

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Microsoft отметила, что ошибка Outlook, при которой письма частично загружаются, будет исправлена. «Мы планируем восстановить обслуживание затронутых пользователей к 12 мая 2021 года», - говорится в новом заявлении компании.