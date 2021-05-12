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Компания ASUS без шума и пыли обновила видеокарту STRIX LC RX 6900 XT на базе графического процессора Navi 21. Новая версия ROG STRIX LC RX 6900 XT TOP Edition оснащена графическим процессором Navi 21 XTXH, который на бумаге имеет те же характеристики, что и графический процессор XT, но проходит гораздо более сложный процесс отбора. Только 10% графических процессоров Navi 21 соответствуют требованиям XTXH, это означает, что данные карты могут быть разогнаны на заводе намного выше, чем предыдущие Radeon RX 6900 XT.

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Версия ROG STIRX LC RX 6900 XT TOP имеет игровую частоту 2375 МГц, что даже превышает тактовую частоту разгона OC Edition, равную 2365 МГц. Кроме того, TOP Edition имеет boost частоту, увеличеную до 2525 МГц, что на 150 МГц больше, чем у оригинала.

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Модель поставляется с предустановленной системой охлаждения All-in-One и имеет толщину 2,5 слота. Графический процессор и память соприкасаются с медной пластиной, которая прикреплена к помпе. Оттуда тепло отводится на 240-миллиметровый радиатор. К радиатору подключаются не только трубки с охлаждающей жидкостью, но и два кабеля: один для управления скоростью вращения вентиляторов, а другой для синхронизации RGB.