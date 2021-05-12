В сети появились изображения ускорителей Intel Arctic Sound (Xe-HP)
Intel Xe-HP стал одним из самых обсуждаемых продуктов со стороны Intel Graphics за последние несколько лет. Раджа Кодури уже довольно давно дразнит общественность графическими процессорами Xe-HP, но до сих пор мы не слышали ни возможной даты запуска этих продуктов, ни каких-либо подробностей о самой архитектуре или будущих спецификациях. Благодаря Igor’sLAB теперь появилась возможность узнать намного больше о семействе графических процессоров Arctic Sound.
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Выяснилось, что архитектура Intel Xe-HP имеет больше исполнительных модулей, чем сообщалось ранее. В отличие от Xe-LP, который был реализован в графических процессорах Tiger Lake и DG1, которые имеют до 96 EU, Xe-HP имеет до 512 EU. Существует по крайней мере три варианта ускорителя.
Intel Arctic Sound 1T
Intel Arctic Sound 1T относится к одноэлементной конфигурации из 512 EU, но в этой модели отключена часть графического процессора. При этом активированы только 384 EU. Если предположить, что архитектура Xe следует тому же принципу, что и предыдущие поколения, то можно было сказать, что эта модель имеет 3072 ядра. Эта карта также оснащена 16 ГБ памяти HBM2e. Igor’sLAB сообщает, что эта модель имеет TDP 150 Вт, что ниже, чем ранее сообщавшиеся 225 Вт, но это число должно было относиться к полноценному ускорителю с 512EU.Кроме того, Arctis Sound 1T имеет интерфейс PCIe Gen4.
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Intel Arctic Sound 2T
Модель Xe-HP с двумя кристаллами имеет 480 EU в каждом. Это означает, что карта имеет всего 7680 ядер, но это все еще не полные 8192 ядер. Модель 2T имеет 32 ГБ памяти HBM2e и TDP 300 Вт. В ней используется один 8-контактный разъем EPS, который фактически становится стандартом для центров обработки данных и видеокарт для рабочих станций.
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Что касается третьего варианта с четырьмя кристаллами, то похоже, что имеют место некоторые проблемы с производством. Информация, которой поделился Igor’sLAB, основана на внутренних слайдах Intel, которые не были опубликованы публично.
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