Xiaomi завершила поддержку смартфонов Mi A2 и Mi A2 Lite
Компания Xiaomi впервые выпустила смартфон по программе Android One в 2017 году, представив Mi A1. После чего через год последовала очередь Mi A2 и Mi A2 Lite. Однако через четыре года после выпуска Mi A1, похоже, Xiaomi решила полностью отказаться от участия в программе Android One.
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Смартфоны Mi A2 и Mi A2 Lite уже получили два основных обновления ОС, обещанных программой Android One - Android 9 и Android 10. Однако телефоны Android One обычно получают исправления безопасности в течение трех лет. К сожалению, похоже, что Xiaomi полностью игнорирует данное обещание завершив поддержку моделей Mi A2 и Mi A2 Lite.
Последнее обновление, которое Xiaomi отправила на Mi A2 Lite, было выпущено феврале, то есть три месяца назад. Для Mi A2 последнее обновление было в марте. Таким образом можно констатировать конец сотрудничества Xiaomi и Google в данном отношении и полный переход компании на собственную оболочку MIUI. Об этом также может свидетельствовать отмена выпуска на Mi A4. На данный момент поддержка еще остается у последнего представителя серии - Mi A3.
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