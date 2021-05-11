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Выход Honor Play5 5G состоится 18 мая

Об этом стало известно от самой компании Honor
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 Honor готовится выпустить новый флагманский смартфон, но у него также есть вариант среднего уровня. Компания подтвердила, что устройство под названием Play5 5G дебютирует 18 мая. Honor не рассказала, планирует ли она выпустить Play5 5G на международном рынке, или продаваться устройство будет только в Китае.

 Кроме того, Honor показала дизайн Play5 5G, опубликовав несколько его маркетинговых рендеров. На данный момент компания сообщила, что планирует продавать устройство как минимум в трех цветах, которые можете увидеть ниже. Honor подтвердила, что устройство также будет поддерживать проводную зарядку мощностью 66 Вт. Другие спецификации пока остаются загадкой.

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 Согласно предыдущим утечкам, ожидается, что Honor оснастит Play5 5G чипсетом Dimensity 800U и основной камерой разрешением 64 Мп. Судя по всему, смартфон получит 6,53-дюймовый AMOLED-дисплей, а толщина устройства составит 7,46 мм. Будет интересно посмотреть, вернутся ли Google Mobile Services (GMS) в смартфоны Honor. Компания не объявила об этом, но такая возможность есть благодаря ее отделению от Huawei.

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