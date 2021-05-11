Самый быстрый суперкомпьютер Сингапура будет основан на AMD EPYC 7003
реклама
Компания AMD объявила, что процессоры AMD EPYC серии 7003 будут использоваться для производства нового суперкомпьютера для Национального суперкомпьютерного центра (NSCC) Сингапура и национального центра высокопроизводительных вычислений (HPC), занимающегося поддержкой научных и инженерных вычислений.
Система будет основана на суперкомпьютере HPE Cray EX и будет использовать комбинацию процессоров EPYC 7763 и EPYC 75F3. Планируется, что суперкомпьютер будет полностью введен в эксплуатацию к 2022 году и, как ожидается, будет иметь пиковую теоретическую производительность 10 петафлопс, что в 8 раз быстрее, чем существующие возможности суперкомпьютера в NSCC. Исследователи будут использовать систему для продвижения научных исследований в области биомедицины, генетики, болезней, климата и многого другого.
«Процессоры AMD EPYC - лучший выбор для исследований в области высокопроизводительных вычислений, оказывающих влияние на мир, и именно поэтому они были выбраны для производства самого мощного суперкомпьютера Сингапура. Мы рады сотрудничать с HPE и Национальным суперкомпьютерным центром Сингапура, чтобы помочь сделать научные открытия в области медицины, болезней, климата, инженерии и многого другого», - сказал Рам Педдибхотла, корпоративный вице-президент по управлению продуктами AMD EPYC.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила