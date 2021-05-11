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Компания AMD объявила, что процессоры AMD EPYC серии 7003 будут использоваться для производства нового суперкомпьютера для Национального суперкомпьютерного центра (NSCC) Сингапура и национального центра высокопроизводительных вычислений (HPC), занимающегося поддержкой научных и инженерных вычислений.

Система будет основана на суперкомпьютере HPE Cray EX и будет использовать комбинацию процессоров EPYC 7763 и EPYC 75F3. Планируется, что суперкомпьютер будет полностью введен в эксплуатацию к 2022 году и, как ожидается, будет иметь пиковую теоретическую производительность 10 петафлопс, что в 8 раз быстрее, чем существующие возможности суперкомпьютера в NSCC. Исследователи будут использовать систему для продвижения научных исследований в области биомедицины, генетики, болезней, климата и многого другого.

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«Процессоры AMD EPYC - лучший выбор для исследований в области высокопроизводительных вычислений, оказывающих влияние на мир, и именно поэтому они были выбраны для производства самого мощного суперкомпьютера Сингапура. Мы рады сотрудничать с HPE и Национальным суперкомпьютерным центром Сингапура, чтобы помочь сделать научные открытия в области медицины, болезней, климата, инженерии и многого другого», - сказал Рам Педдибхотла, корпоративный вице-президент по управлению продуктами AMD EPYC.