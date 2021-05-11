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Intel представила новые процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения

Процессоры относятся к линейкам Core i9, i7 и i5, а также Xeon
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 Сегодня компания Intel анонсировала процессоры Core "Tiger Lake-H" 11-го поколения, предназначенные как для профессиональных ноутбуков, используемых в качестве рабочих станций, так и для игровых ноутбуков. Это обновление микроархитектуры "Tiger Lake", которая получит новый кристалл, имеющий до 8 ядер "Willow Cove". Процессоры обычно имеют TDP 35-45 Вт, но флагманская модель имеет TDP до 65 Вт. В отличие от «Rocket Lake», этот чип построен на основе новейшего 10-нм техпроцесса SuperFin от Intel. Intel анонсировала десять моделей процессоров - по пять для потребительского и коммерческого сегментов ноутбуков. Новые процессоры войдут в линейки Core i9, Core i7 и Core i5.

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 Кристалл "Tiger Lake-H"  имеет размер примерно 190 мм² и  несколько изменений по сравнению с 4-ядерным кристаллом "Tiger Lake-U",  которые  дебютировали в состав 11-го поколения. Самым большим изменением является количество ядер ЦП. Это позволяет ему не только достичь паритета с AMD по количеству ядер, но и предположительно превзойти его за счет более высокого IPC. Каждое из этих 8 ядер «Willow Cove» имеет 1,25 МБ выделенной кэш-памяти второго уровня и совместно использует 24 МБ кэш-памяти третьего уровня. Пользователь получает те же преимущества ядер «Willow Cove», что и «Tiger Lake-U», включая AVX-512 и DLBoost. Чип имеет встроенную графику, основанную на графической архитектуре  Xe LP Gen12, только количество исполнительных блоков на этом кристалле сократилось до 32, по сравнению с 96 на 4-ядерном Tiger Lake-U, однако получил более высокие тактовые частоты. Также имеется 20-полосный интерфейс PCI-Express Gen 4.0 и двухканальный контроллер памяти DDR4.

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 Из пяти потребительских моделей три являются 8-ядерными и 16-поточными и два 6-ядерными и 12-поточными. Флагманский процессор Core i9-11980HK, предназначен исключительно для игровых ноутбуков. Этот чип работает на базовой частоте 3,3 ГГц и может повышать её до 5 ГГц. Встроенный графический процессор работает на частоте 1,45 ГГц. Чип имеет разблокированный множитель и имеет многие из тех же функций разгона, что и настольный Core i9-11900K. Следующим идет Core  i9-11900H, с гораздо более низкими номинальными тактовыми частотами в базе 2,5 ГГц и ускорением до 4,9 ГГц и той же тактовой частотой iGPU 1,45 ГГц. Модели Core i9 оснащены функцией Turbo Boost Max 3.0.

  Серия Core i7 отличается от Core i9 отсутствием Turbo Boost Max 3.0. Это по-прежнему 8-ядерные и 16-поточные чипы с полными 24 МБ кеш-памяти третьего уровня. Core i7-11800H работает на частоте 2,3 ГГц с максимальным ускорением до 4,6 ГГц. Следующими идут процессоры серии Core i5 с 6 ядрами и 12 потоками, которые имеют всего 12 МБ кэш-памяти третьего уровня, а не 18 МБ, как ожидалось. Core i5-11400H работает на частоте 2,7 ГГц с ускорением до 4,5 ГГц, а Core i5-11260H - на 2,6 ГГц с ускорением до 4,4 ГГц. Оба они имеют более низкую максимальную тактовую частоту iGPU, составляющую 1,4 ГГц.

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  Коммерческие модели доступны только в ноутбуках, которые продаются оптом крупным корпорациям. К ним относятся Core i9-11950H, i7-11850H и i5-11500H, каждый из которых имеет тактовую частоту примерно на 100-200 МГц выше, чем Core i9-11900H, Core i7-11800H и Core i5-11400H соответственно. Также Intel представила Xeon W-11955M и Xeon W-11855M, которые имеют поддержку памяти ECC. Все коммерческие модели поддерживают технологии Intel vPro, Trusted Execution и SIPP. В коммерческих чипах также используется Intel CET (технология контроля потока), которая предотвращает целый класс атак по побочным каналам и технология обнаружения угроз.

 Что касается производительности, то Intel заявляет, что полностью превзошла Core i9-10980HK предыдущего поколения, а также процессор AMD Ryzen 5900HX, заявив о значительном приросте игровой производительности, а также производительности ЦП в почти двузначных цифрах, основанных на более высоком IPC в сочетании с равенством числа ядер и высокой мощностью 10 нм техпроцесса SuperFin.

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 Больше информации с подробным описанием всех функций и возможностей новых процессоров можно по данной ссылке.

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