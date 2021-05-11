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Ходили слухи, что серия AMD Radeon RX 6600 будет запущена вместе с Radeon RX 6700, однако за последние несколько недель никаких существенных утечек ни по одной из этих моделей не было. Но сегодня дело сдвинулось с мертвой точки.

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На сайте ЕЭК (Евразийской экономической комиссии) появилась новая заявка от ASRock Europe, в которой представлены модели видеокарт Radeon RX 6600 XT, а также модели RX 6600, что интересно с 8 ГБ памяти GDDR6. Это может быть подтверждением того, что серия RX 6600 может иметь 128-битную шину памяти.

Судя по кодам продуктов, можно выделить модели RX 6600 XT Phantom Gaming D, P и I. Между тем, вариант RX 6600 без XT появится только в серии Challenger:

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Однако это не первый раз, когда RX 6600 XT появляется в документации ASRock EEC. Компания уже представила модель RX 6600 XT 12GB, но это было 3 месяца назад. Тот факт, что новый список показывает 8 ГБ памяти, указывает на то, что планы изменились или предыдущий список был просто неточным.

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На данный момент AMD не анонсировала никакие мероприятия, за исключением основного доклада Computex 2021. Основной доклад официально касается «высокопроизводительных вычислений», что не означает анонса серии видеокарт среднего уровня Radeon RX 6600. Однако ожидается обновление серии мобильных видеокарт RX 6000M, которые обещали выпустить в этом квартале. Было бы разумно со стороны AMD запускать новинки на базе GPU Navi 23 как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков одновременно.