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Supermicro оснастит двумя разъемами LGA4189 будущие материнские платы формата ATX

Разъемы занимают половину площади материнских плат
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 Благодаря сайту Anandtech появилась информация о двух новых материнских платах компании Supermicro, разработанных для новых процессоров Intel Ice Lake Xeon. Модели получили названия 12DPL-NT6 и X12DPL-i6. Новинки оснащены двумя процессорными разъемами LGA4189, которые позволяют получить потенциальную конфигурацию из 80 ядер, при этом оставаясь в пределах стандартного форм-фактора ATX.

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 Отличительной особенностью материнских плат X12DPL-NT6 и X12DPL-i6, как было сказано является форм-фактор ATX. Компания Supermicro продемонстрировала, что может установить два гигантских разъема LGA4189 на плату ATX без ущерба для многих функций, при этом сами по себе два гнезда занимают почти половину всей платы.

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 Единственная особенность, которой пришлось пожертвовать Supermicro - это поддержка двенадцати слотов DIMM. Из-за ограничений по размеру каждый процессор может получить доступ только к четырем слотам DIMM, из восьми на плате. Это означает, что каждый чип будет ограничен четырехканальной конфигурацией памяти.Однако, это не должно стать большой потерей в плане производительности.

 Обе платы оснащены слотами PCIe 4.0 в нижней части в количестве четырех штук, причем каждый слот имеет полные 16 линий, а также поддерживают подключение до  двенадцати устройств SATA.

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 Единственное отличие плат заключается в конфигурации Ethernet и M.2. С материнской платой X12DPL-NT6 клиент получает два порта Intel X550 10Gb Ethernet и еще один слот M.2 с поддержкой PCIe Gen 4.0 x8,  а плата X12DPL-i6 нижнего уровня не включает Ethernet 10 Гбит/с, вместо этого полагаясь на два контроллера Intel i210 Gigabit LAN для сетевого подключения, также теряется слот x8 M.2.

 Дата поступления в продажу и стоимость новинок пока не сообщаются.

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Теги

intel xeon ice lake ice lake-sp lga 4189 intel xeon supermicro lga
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