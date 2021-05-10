GPU-Z 2.39 получила поддержку мобильных видеокарт GeForce RTX 3050
Последняя версия инструмента мониторинга GPU-Z 2.39 получила начальную поддержку мобильных видеокарт серии GeForce RTX 3050. Программное обеспечение теперь распознает графические процессоры для ноутбуков GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti, которые оснащены новейшим графическим процессором NVIDIA GA107 Ampere. GPU-Z 2.39 также будет поддерживать три из 5 известных специализированных карт для майнинга CMP HX от NVIDIA. Похоже, что разработчики GPU-Z теперь уверены в идентификаторах устройств PCI для CMP 30HX, который уже был выпущен на рынок, а также CMP 50HX и CMP 90HX.
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Согласно журналу изменений, утилита теперь будет поддерживать карту AMD Radeon RX 6900 XTXH, что является неофициальным названием видеокарт на базе чипа Navi 21 XTXH, который недавно был выпущен AMD в качестве флагмана своей линейки.
Интересно, что в журнале изменений также упоминаются фиксированные тактовые частоты для серии графических процессоров Radeon RX 6000M для ноутбуков, основанных на новейшей архитектуре. Они еще не были официально анонсировны, но это лишь предварительная поддержка.
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