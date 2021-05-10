Анонсирована игровая консоль One Xplayer с процессорами Intel Tiger Lake
Компания One Netbook Technology анонсировала свою портативную консоль на базе процессоров Intel Tiger Lake с экраном высокого разрешения, которого раньше еще нельзя было увидеть на таком маленьком игровом устройстве. Консоль будет предлагаться в трех вариантах, каждый с разной моделью процессора Tiger Lake и объемом памяти.
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Ultimate Edition получит процессор Core i7-1185G7 и 1 ТБ или 2 ТБ памяти. Эта модель будет стоить 1499 долларов. Более дешевая модель с процессором Core i7-1165G7 под названием Pro Edition будет предлагать 0,5, 1 ТБ и 2 ТБ хранилище и будет стоить 959 долларов. Самая дешевая модель под названием Standard Edition оснащена процессором Core i5-1135G7 и объемом памяти до 1 ТБ. Эта модель будет стоить 819 долларов. Указанная стоимость включает в себя скидку в 100 долларов за предзаказ.
Экран высокой четкости, безусловно, является одной из самых интересных характеристик портативной консоли. Очевидно, что эта консоль не предназначена для игры с родным разрешением 2560 × 1600, так как это значительно повлияет на частоту кадров и время автономной работы. 8,4-дюймовый экран во время игры будет иметь разрешение 1280 × 800, что вдвое меньше физического разрешения и равно консоли Aya Neo или Nintendo Switch.
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Но пожалуй самая интересная особенность Xplayer - поддержка внешнего графического процессора. Маркетинговые материалы предполагают, что это устройство может быть сопряжено с графикой GeForce RTX 2080 Ti, но возникает вопрос, зачем портативным консолям вообще нужен внешний графический процессор.
Еще одна фишка - кнопка Turbo, предназначенная для увеличения предельной мощности с 20 Вт (PL1) и 35 Вт (PL2) по умолчанию до 28 Вт и 40 Вт соответственно. Это должно быть интересной функцией для тех, кто играет с подключением к сети.
One Xplayer поступит в массовое производство в июне, а поставка первой партии ожидается в период с июня по июль. Это довольно быстро, учитывая, насколько сложными могут быть такие маленькие устройства.
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