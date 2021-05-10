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Процессоры Intel Alder Lake-S выйдут в ноябре

Такую информацию сообщил портал Wccftech
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 Ранее ходили слухи, что анонс серии процессоров Core 12-го поколения состоится уже в сентябре с возможным запуском продажи к концу этого года. Теперь сообщается, что запуск может произойти в ноябре. Это означает, что Intel Alder Lake-S появится всего через 8 месяцев после Rocket Lake-S, что станет самым быстрым архитектурным обновлением в истории настольных процессоров Intel.

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 В этой серии будет использоваться гибридная технология Intel, сочетающая в себе ядра с высокой энергоэффективностью и производительностью. Такой подход никогда не использовался для потребительских настольных процессоров. Кроме того, линейка Alder Lake станет первой для Intel, которая получит 10-нм техпроцесс. Это самое важное изменение в линейке процессоров Intel, но оно не единственное, которое принесет Alder Lake.

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 В этой серии будет представлен новейший интерфейс PCIe Gen5, а также новый стандарт оперативной памяти DDR5 и LPDDR5. Оба они получат поддержку платформы Intel раньше, чем AMD.

 По поводу сроков выхода потребительских процессоров информации точной нет. Однако мы могли видеть график производства рабочих станций, который указывает, что Intel планирует начать массовое производство процессоров Adler Lake в третьем квартале.

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 Что касается скоростных характеристик Alder Lake, то Intel ожидает увеличения производительности однопоточных приложений на 20% и увеличения производительности многопоточных приложений в два раза.

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