MIUI 13 получат 89 смартфонов Xiaomi, POCO, Blackshark и Redmi
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На прошлой неделе появились подробности об оболочке MIUI 13, которая предположительно станет преемницей MIUI 12 и MIUI 12.5. Судя по всему, компания Xiaomi планирует запустить MIUI 13 уже в следующем месяце 25 июня, вероятно, до того, как будет запущена MIUI 12.5 для всех запланированных устройств.
Тем не менее, Xiaomi и MIUI News полагают, что большее количество устройств получат MIUI 13, чем показал отчет на прошлой неделе. Согласно аккаунту Telegram и Twitter, политика обновления Xiaomi включает серию Mi 9, которая отсутствовала в отчете на прошлой неделе. Заявив это, Xiaomi и MIUI News полагают, что Xiaomi отказалась от обновления серии Mi 8 и Mi Mix. То же самое относится к Pocophone F1, период обновлений которого подошел к завершению.
На данный момент нет информации относительно того, какие функции Xiaomi привнесет с новой версией MIUI. Что касается поддерживаемых устройств, то их общее количество достигает 89 моделей. Ниже представлен список смартфонов, которые получат оболочку MIUI 13.
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