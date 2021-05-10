Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Моддер VIK-on уже известен тем, что ему удалось увеличить объем памяти как на видеокартах RTX 2070, так и на более поздних версиях RTX 3070. В обоих случаях ему удалось заменить и модифицировать карты для поддержки 16 ГБ памяти.

реклама

VIK-on приобрел неисправную видеокарту RTX 2080 Ti, которая была физически повреждена и больше не загружалась. Как он пояснил, видеокарта уже посетила три мастерских, где вместо того, чтобы починить видеокарту, она была сломана еще больше. Фактически, некоторые компоненты отсутствовали после этого ремонта, и очевидно, что кто-то использовал некачественный флюс.

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Моддер перепаял графический процессор и заменил каждый из модулей памяти, а затем исправил обрезанные следы на печатной плате. После добавления всех недостающих компонентов он затем приступил к проверке, можно ли применить к этой видеокарте мод, который обманом заставляет BIOS графического процессора поддерживать более высокую емкость памяти. К сожалению, из-за острой нехватки микросхем памяти на рынке он не смог найти модули 16 Гбит, чтобы физически заменить модули на 8 Гбит. Что в конечном итоге подтвердит, поддерживает ли RTX 2080 Ti физически 22 ГБ памяти.

реклама

Хотя это не полная модификация превращения RTX 2080 Ti 11 ГБ в модель 22 ГБ, но в некотором смысле подтверждение того, что такая модификация действительно возможна. Стоит обратить внимание, что без фактической замены модулей на более высокую емкость система может загрузиться, но она недостаточно стабильна для использования. Графический процессор отображает серьезные артефакты, которые не сильно мешают проверке мода, но недостаточно для полноценного использования.