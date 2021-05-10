Новый чипсет Exynos с графическим процессором AMD выйдет во втором полугодии 2021 года
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Чипсет M1 может стать стимулом для конкурентов Apple, которые продолжают разработку собственных однокристальных систем. Поскольку Qualcomm, как сообщается, работает над новым чипсетом SC8280, Samsung тоже не собирается плестить позади всех остальных. Согласно последнему отчету, корейский гигант может выпустить новую однокристальную систему на чипе линейки Exynos, которая предназначена мобильных компьютеров. Особенностью нового чипсета должно стать использование графических технологий компании AMD.
Спецификации нового чипсета не афишируются, за исключением того, что он будет оснащен iGPU от AMD. Согласно информации инсайдера Ice Universe, корейская компания может представить новый чипсет в июне, хотя вполне вероятно, что инсайдер имел в виду вариант, который предназначен для смартфонов. Однако один отраслевой источник сообщает, что новая SoC может использоваться как в составе смартфонов, так и в ноутбуках.
Не исключен и такой вариант, например Apple использовала свой чипсет M1 не только в семействе MacBook, но и в линейке iPad Pro и iMac. Интересно, будут ли какие-то различия в чипсете Exynos, работающем в ноутбуках и смартфонах. Поскольку ноутбуки имеют больший размер и возможности для охлаждения, вариант для мобильных компьютеров может получить более высокие тактовые частоты и более мощную графическую составляющую.
Ходят слухи, что Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который нацелен на производительность аналогичную A14 Bionic. Сообщается, что компания вносит коррективы в SoC, поскольку достижение этой производительности отрицательно сказывается на тепловых показателях и энергопотреблении, поэтому необходимо дождаться дополнительной информации, прежде чем делать какие-либо выводы. К сожалению для Samsung и Qualcomm, компания Apple также не сидит сложа руки и работает над новым чипсетом либо усовершенствованием текущего M1, который по разным данным будет называться M1X или M2.
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