На этой неделе 64-разрядная версия OneDrive станет доступна всем пользователям
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В апреле Microsoft подтвердила, что OneDrive получит 64-разрядную версию для улучшения общего опыта в Windows 10. Согласно опубликованному сообщению, 64-разрядная версия OneDrive была отложена до середины апреля и теперь ожидается, что внедрение будет завершено к середине мая.
Новая версия OneDrive предназначена для всех, у кого есть учебные, домашние и служебные учетные записи, и она дополнит существующую 32-разрядную версию.
Если вы планируете использовать большие файлы, и у вас компьютер с 64-разрядной версией Windows 10, лучше всего подойдет новый клиент OneDrive. Это связано с тем, что ПК с Windows 10 с 64-разрядными процессорами имеют больше ресурсов и имеют дополнительную вычислительную мощность. В результате 64-битные приложения также могут работать лучше и улучшить общий процесс синхронизации.
OneDrive встроен в Windows, и Microsoft подтвердила, что незаметно обновит программу до 64-разрядной версии, если компьютер соответствует требованиям.
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«Мы делаем 64-битную версию клиента синхронизации OneDrive доступной для Windows. Внедрение должно произойти с середины апреля до середины мая. Мы незаметно обновим пользовательские устройства с 32-разрядной версии до 64-разрядной версии. Функциональность такая же, как и в 32-битной версии», - заявила Microsoft.
После обновления рабочий стол OneDrive сможет лучше работать в поддерживаемых системах и получить доступ к большему количеству ресурсов, что должно ускорить процесс резервного копирования и синхронизации, особенно если у пользователя большое количество файлов.
Согласно дорожной карте, OneDrive для Android также получит улучшение в этом месяце. Например, теперь пользователи могут перемещаться по PDF, вводя номер страницы.
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