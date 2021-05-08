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Microsoft Edge получит интеграцию с Outlook

Интеграция будет выполнена в виде всплывающего окна
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 В последнее время службы Microsoft 365 получили широкое распространение. Ранее в этом году Microsoft подробно описала ряд новых функций для служб Office 365, в том числе интеграцию Outlook в браузер Microsoft Edge по умолчанию в Windows 10.

 Microsoft объявила, что предприятия и частные пользователи смогут получать доступ к электронной почте Outlook на странице быстрого доступа Microsoft. Это похоже на давно существующую интеграцию Microsoft Meet Now с панелью задач Windows 10 или Outlook.com, которая позволяет использовать видеозвонки.

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 Как и интеграция Meet Now в Microsoft Edge, она будет иметь форму всплывающего окна на первой странице браузера. Как вы можете видеть на приведенном ниже снимке экрана, входящие электронные письма могут быть доступны непосредственно со страницы новой вкладки, и три последних электронных письма появятся во всплывающем окне.

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 Чтобы начать работу, нужно открыть домашнюю страницу  Microsoft Edge и щелкнуть значок «плюс» рядом с текущими быстрыми ссылками и выбрать Outlook. Затем войдите в Outlook с той же учетной записью, которая используется для Microsoft Edge, чтобы эта функция работала правильно. После включения также можно отправить электронное письмо или нажать кнопку события, чтобы создать собрание в Outlook, которое можно синхронизировать со всеми другими службами, такими как Microsoft Teams.

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