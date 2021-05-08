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Сегодня в Twitter появилось сообщение от пользователя ExecutableFix о том, что мобильные процессоры AMD Rembrandt должны получить до двенадцати графических вычислительных блоков, это составляет 768 потоковых процессоров. Настольный вариант, вероятно, будет иметь тот же кристалл и такое же максимальное количество ядер графического процессора. Таким образом, эти предполагаемые спецификации могут принадлежать процессору Ryzen 9 6900H (S/X), который придет на смену моделям Cezanne, выпущенным в январе.

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Тот же инсайдер ранее подтвердил, что процессоры Rembrandt имеют архитектуру Zen3 +. Такую же архитектуру должны иметь процессоры линейки Warhol.

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Что еще более важно, это то, что процессоры AMD Rembrandt, наконец, избавятся от устаревшего графического процессора Vega. Эта архитектура не использовалась настольными видеокартами со времен Radeon VII (Vega 20), но мобильные процессоры все еще полагаются на нее по сей день. К тому времени, когда новые процессоры выйдут на рынок, возможно, появятся утечки информации о архитектуре RDNA3 для настольных видеокарт.

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Процессоры AMD Rembrandt фигурирует в просочившейся дорожной карте в качестве преемников Chezanne. Кроме того, она также подтвердила 6-нм архитектурыу, поддержку PCIe Gen4 и оперативную память стандарта DDR5.



