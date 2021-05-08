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Новые отчеты, поступающие из азиатских компаний, показывают, что NVIDIA поставляет свои новейшие видеокарты GeForce RTX 3060 в электронные кафе в приоритетном порядке, а не геймерам, для которых они предназначены в первую очередь.

Первая попытка ограничителя скорости хэширования потерпела фиаско, и NVIDIA решила перезапустить всю линейку GeForce RTX 3000 с совершенно новыми графическими процессорами, чтобы справиться с увлечением майнингом. Первой видеокартой, выпущенной в рамках этой новой линейки, является GeForce RTX 3060, но похоже, что геймерам снова будет сложно найти видеокарту в розничных магазинах, поскольку электронные кафе в Китае закупили большее количество графических карт.

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ITHome и MyDrivers сообщают, что новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA106-302 (ранее GA106-300) поступит в продажу на следующей неделе, но в отчете говорится, что NVIDIA и ее партнеры получили большое количество заказов от Интернет-кафе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и похоже, что с мая по июнь они получат приоритет над обычными игроками. Сама NVIDIA порекомендовала партнерам по отдать приоритет поставке видеокарт GeForce RTX 3060 в интернет-кафе и будет оказывать своим им стратегическую поддержку.

Ранее уже случалось так, что игровые и интернет-кафе превращались в фермы для майнинга криптовалюты с несколькими установленными видеокартами NVIDIA GeForce RTX. Обновленная RTX 3060 будет иметь новый ограничитель хешрейта, но если майнеры снова смогут его обойти, то ничто не помешает тем же кафе воспользоваться ситуацией и снова использовать карты для майнинга и получать большую прибыль.

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Даже если ограничение не удастся обойти, приоритет интернет-кафе перед игроками приведет к очередному дефициту видеокарт в розничных сетях, что в свою очередь вызовет очередной рост цен. Остается только гадать, почему в Nvidia в очередной раз плюют на обычных игроков.