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Жесткие диски по-прежнему являются самым популярным решением для резервного копирования больших объемов данных из-за их недостижимой для SSD цены за ТБ. Однако традиционные механические устройства хранения уже не так надежны, поскольку новое исследование, проведенное компанией Backblaze, показывает удивительные улучшения в долговечности SSD.

У твердотельных накопителей нет механических движущихся частей, но первые модели, выпущенные в 2009 году, имели довольно высокий процент отказов из-за способа производства микросхем флэш-памяти NAND. К настоящему времени эта проблема, похоже, решена, и теперь твердотельные накопители на основе NAND демонстрируют лучшую общую надежность по сравнению с жесткими дисками. Исследование Backblaze показывает средний возраст твердотельных накопителей 12,66 месяцев по сравнению с 49,63 месяцами жестких дисков, кроме того, твердотельные накопители, проанализированные в этом конкретном исследовании, использовались только в качестве загрузочных дисков, поэтому их рабочие нагрузки явно отличаются от жестких дисков, которые использовались в качестве резервных дисков. Тем не менее, исследование показало, что только 2 SSD вышли из строя (0,58%) из 1518 записанных единиц, в то время как со стороны HDD было зафиксировано 10,56% отказов (44 единицы из 1669 зарегистрированных). Существует также график срока службы, на котором жесткие диски работают немного лучше со средней частотой отказов 6,04%, что все еще далеко от 0,65% для твердотельных накопителей.

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Исследование также выявило частоту отказов жестких дисков разных производителей. Как ни странно, модели наибольшей емкости (16 ТБ) самые надежные. Не наблюдалось сбоев у дисков Toshiba и WDC емкостью 16 ТБ и только 1 сбой для моделей Seagate. Другие модели, у которых зафиксировано 0 отказов, включают Toshiba на 4 ТБ и Seagate на 6 ТБ. В тоже время модели от HGST емкостью 8 ТБ показали 1,5% отказов , а модели Seagate на 10 и 14 ТБ имеют частоту отказов более 2%.