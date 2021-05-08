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Microsoft выпустила новый драйвер SCSIAdapter 9.3.0.221. Однако, как это не редко бывает, от пользователей начали поступать многочисленные сообщения, о том, что драйвер вызывает «Синий экран смерти» и ошибку «INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE». В результате Microsoft удалила обновление драйвера из Центра обновления Windows, по словам сотрудников службы поддержки, пожелавших остаться неизвестными.

Проблемы с AMD SCSIAdapter - 9.3.0.221 были впервые отмечены инсайдерами в последнюю неделю апреля. Неудачный драйвер, похоже, каким-то образом проскользнул через систему контроля качества Microsoft и также появился в Windows 10 версии 2004 и 20H2.

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«Вчера Центр обновления Windows автоматически установил Advanced Micro Devices, Inc. - SCSIAdapter 9.3.0.221. После того, как я перезагрузился, он неоднократно не включался с ошибкой INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE, пока в конечном итоге не вошел в WinRE и не восстановил себя», - написал пользователь в Feedback Hub.

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«Центр обновления Windows устанавливает драйвер Advanced Micro Devices, Inc. - SCSIAdapter 9.3.0.221, и после перезагрузки система входит в цикл BSOD с ошибкой INACCESSIBLE BOOT DEVICE. Единственный способ восстановить систему - это загрузить среду восстановления Windows и выполнить восстановление при загрузке», - отметил другой пользователь.

Согласно полученным отчетам, ошибка, похоже, затрагивает только некоторые конфигурации AMD, особенно ПК с материнской платой GIGABYTE X570.

В ветке Reddit сотрудник Microsoft подтвердил, что проблемный драйвер уже удален с серверов Центра обновления Windows.