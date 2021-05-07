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Intel добавила свои процессоры Rocket Lake серии Xeon W-1300 для рабочих станций начального уровня в свою базу данных. В отличие от настольных аналогов, новые процессоры Xeon W поддерживают память ECC и поставляются с графикой Xe-LP с драйверами, сертифицированными для профессиональных приложений.

Новые процессоры Xeon W-1300 имеют шесть или восемь ядер на основе микроархитектуры Cypress Cove, встроенный графический процессор с 32 исполнительными блоками, поддержкой AVX-512, 20 полосами PCIe 4.0 и поддержкой памяти DDR4-3200. В целом, новые процессоры для рабочих станций начального уровня обеспечивают те же преимущества, что и процессоры Intel Core 11-го поколения для настольных ПК, включая более высокую производительность общего назначения и улучшенную графику.

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Семейство процессоров Intel Xeon серии W-1300 включает семь моделей с TDP 35 Вт (серия T), 80 Вт или 125 Вт (серия P), которые совместимы с материнскими платами LGA1200 на базе чипсетов Intel W480 и W580. Модели с TDP 35 Вт и 125 Вт имеют те же тактовые частоты, что и их аналоги под маркой Core, тогда как модель мощностью 80 Вт быстрее, чем Core с расчетным TDP 65 Вт.

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Новые процессоры серии Xeon W-1300 имеют общий дизайн и архитектуру с новейшими процессорами Intel 11-го поколения, а также имеют те же ядра и тактовые частоты (за исключением моделей на 80 Вт). Кроме того, все процессоры Xeon W-1300 поставляются с графикой Intel UHD Graphics P750, а также поддерживают до 128 ГБ памяти DDR4-3200 с ECC. В целом, графика серии P на основе Xe-LP и поддержка ECC являются основными функциями, которые отличают процессоры Intel Xeon серии W-1300 от процессоров Core 11-го поколения.

В настоящее время в списке серии Intel Xeon W-1300 представлены пять восьмиядерных моделей, оснащенных: W-1390P, W-1390, W-1390T, W-1370P, W-1370, а также две шестиядерные модели: W-1350P, W-1350. Первые рабочие станции на базе новых процессоров Xeon W-1300 появятся в ближайшие месяцы.