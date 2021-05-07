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Роберт Франклин из штата Техас недавно подал в суд на Apple за взрыв батареи в его iPhone 6 в 2019 году. Согласно судебным документам, истец утверждат, что аккумулятор iPhone 6 был неисправен и не мог надежно завершить процесс зарядки без перегрева, что создавало большую угрозу безопасности.

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Франклин указал на травмы на руке и глазах, и отчетливо помнил, что произошло 15 августа 2019 года. В то время он слушал музыку на своем iPhone 6, который был куплен в 2018 году. Внезапно музыка приостановилась, и Франклин взял телефон, чтобы посмотреть, что произошло. В этот момент телефон взорвался. «Пытаясь смягчить свое падение, мистер Франклин инстинктивно попытался опереться правой рукой. Когда Франклин упал на землю, он сразу почувствовал жгучую боль в глазах и правом запястье. В результате этого инцидента мистер Франклин получил травмы глаз и запястья, и эти травмы продолжают мучить мистера Франклина по сей день».

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Франклин по-прежнему добивается коллективного иска, чтобы получить компенсацию в размере более 5 миллионов долларов. В коллективном иске утверждается, что использование iPhone 6 небезопасно. И причина кроется в неисправности аккумулятора. Также пользователь получил экономический ущерб.

Кроме того, в коллективном иске утверждается, что потребителям была предоставлена прямая гарантия во время продажи iPhone 6. Но нет информации, где был куплен iPhone 6 и был ли он подержанным. Ведь iPhone 6 был выпущен в 2015 году, а владелец купил его только в 2018 году.