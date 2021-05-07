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По сообщениям источников, знакомых с планом Microsoft, компания, как сообщается, отложила выпуск Windows 10X на второй план. Впервые анонсированная на мероприятии Surface в октябре 2019 года, почти за год до официального запуска Surface Duo, Windows 10X должна была стать новой версией Windows.

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Windows 10X должна была быть упрощенной Windows. Первоначально Microsoft заявила, что Windows 10X предназначена только для компьютеров с двумя экранами. Однако с тех пор компания склонилась в сторону одноэкранных устройств, и двухэкранная версия ОС не ожидалась как минимум до 2022 года.

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На данный момент Microsoft все еще не уверена, как ей следует позиционировать Windows 10X на рынке. Люди, знакомые с планами компании, считают, что она была бы гораздо менее привлекательной для многих клиентов, особенно без поддержки приложений Win32. Также возможно, что проект полностью отменят, или он будет преобразован во что-то другое.

Сообщается, что Microsoft сместила акцент на Windows 10 Sun Valley. В конце концов, компания может просто добавить функции Windows 10X в текущую версию Windows 10 и отменить модульную операционную систему.

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Что касается обновления Sun Valley, то согласно сообщениям, пользователи Windows получат возможность попробовать новые меню «Пуск», центр действий и панель задач в этом году. Ноутбуки и другие устройства с обновленной операционной системой должны появиться в третьем квартале.