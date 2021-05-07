Aqua Computer представила водоблоки Kryographics для видеокарт Radeon RX 6900/6800
Сегодня компания Aqua Computer представила свои водоблоки полного покрытия Kryographics NEXT, которые совместимы с видеокартами AMD Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT, в которых используется эталонная компоновка AMD. Блоки произведены в Германии и весят 880 граммов и изготовлены из чистой или никелированной меди. Модули GPU и RAM контактируют с радиатором посредством термопасты, а для регуляторов напряжения используются термопрокладки.
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Крышка сделана из акрилового стекла и окружена черной рамкой из анодированного алюминия. Новинка оснащена 13 адресуемыми светодиодами. Аксессуар включает в себя соединительный кабель для устройств Aqua Computer с поддержкой RGBpx и переходник, который также позволяет подключаться к большинству современных материнских плат, имеющих порт для адресуемых светодиодов RGB.
Для обеспечения наилучшего охлаждения в качестве дополнительного аксессуара предлагается черная анодированная алюминиевая задняя панель. Задняя панель может иметь как пассивное, так и активное охлаждение. Она помогает снизить температуру регуляторов напряжения. В активной версии дополнительно используется тепловая трубка, которая передает часть рассеиваемого тепла хладагенту.
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Новая система охлаждения будет доступна в интернет-магазине Aqua Computer уже сегодня. Вариант из чистой меди стоит 149,9 евро, а вариант с никелированным покрытием - 164,9 евро. Стоимость пассивной задней панели составляет 32,9 евро, а активной - 47,9 евро.
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